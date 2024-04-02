Президент Садыр Жапаров подписал закон «иноагентах», пообещав не преследовать неправительственные организации.

«Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что ли начнем это делать? Я, как глава государства, гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках», — написал в своем фейсбуке Жапаров.

По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, так как все «будут работать открыто и равных условиях».

Теперь в Кыргызстане некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями» — аналог российского термина «иностранный агент». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.