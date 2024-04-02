Государственный канал «Ала-Тоо 24» 27 марта опубликовал на своем ютуб-канале сюжет об аресте экс-таможенника Райымбека Матраимова. В нем журналисты пытаются сравнить «решительные намерения» президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева сейчас (экстрадиция и арест Матраимова и его братьев в марте 2024 года) и отношение к экс-таможеннику «прежних властей», которые упорно защищали его.

В частности в сюжете первое задержание Матраимова в 2020 году названо «спектаклем».

«Часть общества до последнего не верила, что империя, созданная Раимом Миллионом, рухнет. И это отчасти оправдано: достаточно вспомнить спектакль с арестом Райыма в 2020 году. Но задержание и экстрадиция Райыма из Баку, и допрос его перед телекамерами прямо по прилету [в марте 2024 года] — показатель решительных намерений», — говорится в сюжете.

Однако то задержание произошло 20 октября 2020 года, когда у власти уже был Садыр Жапаров (в должности премьера и и.о. президента). А ГКНБ, который и занимался задержанием коррупционера, уже четыре дня возглавлял Камчыбек Ташиев.



Тогда Матраимова быстро отпустили на свободу после выплаты 2 млрд сомов ущерба. Суд признал его вину и назначил штраф в 260 тысяч сомов. Потом было еще одно уголовное дело, но его также быстро закрыли. Тогда Ташиев говорил, что «нет никаких оснований привлекать к ответственности» Матраимова.

Экстрадиция и арест Матраимовых



В марте 2024 года Райымбека Матраимова экстрадировали из столицы Азербайджана Баку по делу о незаконном лишении свободы и отмыванию преступных доходов. Суд Бишкека на месяц поместил его под стражу. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым и «создал преступную группу» из числа работников таможенной службы и госдеятелей.

В то же время в Оше суд арестовал трех братьев Райымбека Матраимова — Тилека, Руслана и Исламбека по подозрению в отмывании денег и в злоупотреблении служебным положением.