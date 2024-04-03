Об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана. По ее данным, речь идет о гражданине А.Ж.А, против которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. По этой статье в России полагается штраф до 500 тысяч рублей, изъятие зарплаты за три года или лишение свободы от двух до пяти лет.

СМИ писали, что кыргызстанца задержали за телефонный разговор о теракте в подмосковном «Крокусе». О чем именно шел разговор, неизвестно.

В этой связи по мере необходимости Посольство окажет консульско-правовую помощь соотечественнику в рамках возбужденного уголовного дела. Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел КР и Посольства КР в РФ, — сообщили в МИД.

22 марта в «Крокусе» произошел теракт, унесший жизни не менее 144 человек. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, среди которых есть уроженцы Таджикистана.

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