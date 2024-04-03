Такое уведомление получило от ГКНБ редакция 24.kg, против которой было возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде войны.

В издании сообщают, что 2 апреля старший следователь ГКНБ Эрлан Акынбеков удовлетворил ходатайство адвоката Нурбека Сыдыкова о возвращении сотрудникам редакции их личных телефонов и редакционной техники, в том числе ноутбуков и системных блоков. Также информагентству вернули все финансовые документы, изъятые 15 января во время обыска.

После этих обысков и нескольких месяцев опечатанного офиса, что редакция считала давлением, сменился владелец информагенства. Асель Оторбаева передала издание журналисту Алмасу Турдумаматову, известного тем, что он возглавлял пресс-службу президента Курманбека Бакиева. При этом Оторбаева заверила, что не будет изменений в редакционной политике.