Об этом сообщил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор платежной системы «Элкарт». Причиной назвали риск вторичных санкций, которые введены Минфином США против российской платежной системы «Мир».

Полностью взаимодействие с картами «Мир» прекратят 5 апреля. Но уже 3 апреля с карт невозможно будет снять деньги, расплатиться через POS-терминалы, переводить деньги и совершать покупки в интернете.

Российские СМИ пишут, что после этого кыргызские карты «Элкарт» перестанут работать в России.

В феврале 2024 года США ввели санкции против оператора карт «Мир». На тот момент карты «Мир» поддерживали некоторые банки Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Кыргызстана, Таджикистана, Кубы. После введения санкции с картами «Мир» перестали работать несколько казахских банков и почти все армянские банки. В Кыргызстане же почти половина всех банков продолжила работать с картами «Мир».

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