Ряд международных организаций осудили закон об «иноагентах», который президент Садыр Жапаров принял 2 апреля.

Организация «Репортеры репортеры без границ» считает принятый закон репрессивным для СМИ.

«Появившийся вслед за арестами журналистов и попытками ввести цензуру закон о дискриминации предполагаемых «иностранных агентов» знаменует собой новый этап в курсе к авторитарному правлению, взятому в Кыргызстане президентом Жапаровым. Планируемые репрессивные меры рискуют удушить независимые СМИ, которые и так уже находятся под сильным полицейским давлением», — заявили там.

Также, по мнению «Репортеров без границ», этот закон — не более чем предлог для дальнейшего подавления гражданского общества и уничтожения плюрализма в СМИ.

В Госдепе США также обеспокоены принятием закона об «иноагентах» в Кыргызстане.

«Мы глубоко обеспокоены принятием так называемого закона «об иностранных представителях», который ставит под угрозу важную работу НПО, помогающих народу Кыргызской Республики. Мы призываем кыргызское правительство защитить гражданское общество — краеугольный камень демократии», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

А в Европейском союзе назвали принятие закона об «иноагентах» тревожным событием.

«Законодательство, ограничивающее свободу деятельности организаций гражданского общества, может оказать негативное влияние на кыргызское общество и на его сотрудничество с международными партнерами, такими как Европейский Союз», — заявили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане.

Президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон об «иноагентах». По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.