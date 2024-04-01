В Кыргызстане 2139 человек воспользовались амнистией о легализации активов. 66 из них, чьи активы превышали 100 млн сомов, еще и выплатили разовый взнос в размере 1 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Минэконома.

Имена людей, задекларировавших свои активы, не разглашают.

«Что касается какого рода были эти активы – это тайна декларирования и разглашению не подлежит», – сообщили в Минэкономе.

Согласно закону о добровольной легализации активов, любой кыргызстанец до 9 июня 2024 года может легализовать свое движимое или недвижимое имущество, деньги и другие активы (даже если они были получены преступным путем). Государство предоставляет ряд гарантий в части сохранности активов и защиты от уголовного преследования. Также, если общая стоимость активов превышает 100 млн сомов, то в бюджет необходимо разово выплатить 1 млн сомов.

Кроме того, тем, кто легализует свои активы, предоставят особые льготы: они освобождаются от уплаты налоговых и таможенных сборов, взносов по социальному страхованию и других обязательных платежей, связанных с этими активами.

В феврале 2024 года президент Садыр Жапаров сообщил, что первым зарегистрировал свое имущество стоимостью $20 млн по закону о добровольной легализации активов. Он призвал «обеспеченных граждан» последовать его примеру и легализовать свои активы, которые находятся за рубежом, так как «государство гарантирует 100% сохранность вашего капитала».