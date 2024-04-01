Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека. На этот раз митинговать запретили до 30 июня 2024 года.

Мирные собрания нельзя проводить:

📍на площади Ала-Тоо;

📍на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;

📍возле Жогорку Кенеша;

📍в парке им. Панфилова;

📍возле администрации президента;

📍на территории сквера имени Турсунбаевой;

📍возле Верховного суда;

📍возле посольства России;

📍возле зданий ГКНБ и МВД.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

Митинговать в центре Бишкека запрещено уже больше двух лет. Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.

Эти решения все еще противоречат Конституции, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чём не раз напоминают правозащитники.

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