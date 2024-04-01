Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека. На этот раз митинговать запретили до 30 июня 2024 года.
Мирные собрания нельзя проводить:
📍на площади Ала-Тоо;
📍на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;
📍возле Жогорку Кенеша;
📍в парке им. Панфилова;
📍возле администрации президента;
📍на территории сквера имени Турсунбаевой;
📍возле Верховного суда;
📍возле посольства России;
📍возле зданий ГКНБ и МВД.
Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.
Митинговать в центре Бишкека запрещено уже больше двух лет. Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.
Эти решения все еще противоречат Конституции, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чём не раз напоминают правозащитники.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop