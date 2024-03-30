Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошёл 22 марта. Он отметил, что «Кыргызстан скорбит о произошедшем», но осудил поднятие антимигрантских настроений в России.

«У террористов нет национальности и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ неуместно. Я со своей стороны могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб Таджикистана, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом», – написал он на своей странице в фейсбуке.

Ташиев заметил, что «попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства».

«Однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации. Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых «псведоисламистов»», – заключил он.

22 марта в подмосковном «Крокусе» произошел теракт, унесший жизни не менее 144 человек.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, среди которых есть уроженцы Таджикистана. Четверых из задержанных ФСБ России называет непосредственными исполнителями – в суд их доставили со следами пыток.

После теракта по всей России мигранты из стран Центральной Азии столкнулись с волной ксенофобии. В том числе российские силовики подвергают их проверкам и задерживают. Также российские политики вновь заговорили об ужесточении миграционного контроля и отмене безвизового режима со странами ЦА.

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