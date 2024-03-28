В аэропорту «Манас» приземлился самолет «Airbus 320» — новый борт № 1. Об этом сообщили в Кабинете министров.

В Кабмине сообщили, что самолет «Airbus 320» 2002 года выпуска приобретен за счет бюджетных средств и передан на баланс Управделами президента.

«Нам бы хотелось, чтобы мечты нашего народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью. Еще вчера за счет бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолеты и самолеты. Как говорит президент, «кыргыз элин кыргыз жеринде кор кылбайлы», это своего рода одна из главных наших задач», – сказал глава ведомства Акылбек Жапаров.

В какую сумму обошлась покупка нового самолета, неизвестно. По информации журналиста-расследователя Болота Темирова, самолет мог стоить около $67 млн.

Общественность начала активно обсуждать полеты президента Садыра Жапарова на частных самолетах с 2022 года. Тогда глава государства полетел на частном бизнес-джете в Нью-Йорк для участия в 77-сессии Генеральной Ассамблее ООН после вооруженного конфликта с Таджикистаном, который произошел 14-17 сентября.

Эрбол Султанбаев, на тот момент пресс-секретарь президента, заявил, что для президента Кыргызстана приобретут новый самолет, поскольку борт №1 устарел.

Старый борт №1

Президентский борт — самолёт ТУ-154 — выпустили в 1993 году. Это пассажирский авиалайнер, который считался самым безопасным в СССР самолетом на средние и дальние расстояния.

«Его первый образец был создан в 1968 году на авиазаводе в городе Куйбышеве (ныне город Самара). Однако в последние годы регистрировалось немало инцидентов с этими самолетами, по этой причине в России предлагали прекратить его использование», — писал «Азаттык» в 2018 году.

Достался авиалайнер Кыргызстану в 2006 году. По данным российских СМИ, в том году президент Владимир Путин подарил этот самолёт тогдашнему главе государства Курманбеку Бакиеву.

Получается, в эксплуатации в Кыргызстане самолет находится уже 15 лет, а общий срок его использования составил 28 лет.

Пилот президентского самолёта Турат Исмаилов в прошлом делал несколько противоречивых заявления по поводу ТУ-154. В одном и том же интервью радио «Азаттык» в 2015 году он пожаловался, что советский самолёт устарел и сильно шумит, но затем похвалил судно и сказал, что борт №1 находится в «очень хорошем состоянии».

Однако в 2019 году при возвращении тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова из Санкт-Петербурга из-за технических проблем самолет не смог подняться в воздух. В результате президент вместе с частью своей делегацией вернулся в Кыргызстан на рейсовом самолете через Москву.