В ГКНБ 29 сентября сообщили о задержании оперуполномоченного УВД города Ош по подозрению в вымогательстве. Его подельников объявили в розыск.



По данным спецслужбы, четверо оперуполномоченных ошского УВД капитан Т.Б.Н., майор И.И.И., капитан Э.С.Э. и майор Ж.у.Н. путем угрозы уголовного преследования, за якобы совершенное изнасилование вымогали у жителя Ошской области 400 тысяч сомов.

25 сентября при получении 100 тысяч сомов был задержан посредник, а далее по горячим следам оперуполномоченный УВД города Ош майор милиции Ж.у.Н. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

«Проведенными мероприятиями, установлена роль и степень участия в данном преступлении каждого из вышеперечисленных сотрудников милиции. […] При этом, трое других причастных к преступлению вышеуказанных сотрудников в настоящее время скрываются от следствия, в связи с чем 28 сентября решением суда в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск», — рассказали в ГКНБ.

В спецслужбе просят граждан, пострадавших от действий разыскиваемых и владеющих какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить по телефону: 0(3222)7-32-32 или 4-86-14.

В сентябре 2022 года генпрокурор Курманкул Зулушев на встрече с жителями Ошской области раскритиковал работу местных милиционеров. Он заявил о случаях применения пыток, чтобы заставить граждан сознаться в совершении преступления, в результате чего настоящие преступники остаются на свободе.