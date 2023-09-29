Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выступила с заявлением в преддверии саммита «ФРГ – Центральная Азия». Правозащитники призвали канцлера Германии Олафа Шольца обсудить с лидерами стран региона тему прав человека.

В HRW отметили, что на повестке дня саммита, скорее всего, будет обсуждаться ситуация в Центральной Азии после российского полномасштабного вторжения в Украину.

«Ожидается, что Германия призовет страны Центральной Азии отказаться от помощи Москве в обходе западных санкций», — считает директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Однако правозащитники напомнили о проблемах с соблюдением прав человека в каждой из пяти республик Центральной Азии.

«Германия играет сильную роль в Центральной Азии как ведущий торговый и инвестиционный партнер и ключевой политический двигатель, стоящий за стратегией Европейского Союза в Центральной Азии. Ей следует использовать это, чтобы ясно дать понять, что соблюдение фундаментальных стандартов в области прав человека и уважение верховенства закона имеют важное значение для любого долгосрочного партнерства между Европой и этими авторитарными государствами», — говорится в заявлении.

По мнению HRW, в государствах Центральной Азии имеют место многочисленные случаи преследования по политическим мотивам, подавления свободы слова и безнаказанности за применение пыток. В Кыргызстане, как говорят правозащитники, «власти проводят волну нападений на гражданское общество и независимые СМИ».

Президент Садыр Жапаров прибыл в Германию 28 сентября по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Во время своего визита Жапаров примет участие в работе Саммита «ФРГ – Центральная Азия», который пройдет 29 сентября, проведет двусторонние переговоры с канцлером Олафом Шольцем, а также встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и членами германской ассоциации предпринимателей «Восточный комитет германской экономики».

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший 2022 год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Одни из ярких примеров этому — задержание около 30 активистов и политиков по Кемпир-Абадскому делу, выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, давление на независимые СМИ, а также допросы журналистов и блогеров.

В конце января семь международных организаций, занимающиеся вопросами свободы прессы и прав человека, обратились к Садыру Жапарову и выразили «тревогу по поводу эскалации репрессий против журналистов и подавления свободы прессы» в Кыргызстане.

Однако власти утверждают, что никакого давления с их стороны нет и то, что Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.