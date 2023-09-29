Кыргызстан выиграл арбитражный процесс в Постоянной палате третейского суда (PCA) в Гааге с общей суммой иска в $50 млн. Как сообщили в Минюсте КР, разбирательство было инициировано со стороны казахстанской компании. Вероятно, речь идет о госпредприятии «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья».

Как рассказали в ведомстве, истцом были заявлены требования по компенсации в размере до $50 млн в связи с якобы имевшими место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в городе Таш-Кумыр и якобы иными нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений закона «Об инвестициях в КР».

На заседании 28 сентября состав судей PCA не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным казахстанской компанией.

«Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены. Более того, на истца также возложено обязательство по оплате всех расходов на оплату гонораров Состава арбитров и всех административных расходов Постоянной палаты третейского суда», — сообщили в Минюсте.

1 из 2

В ведомстве добавили, что финальное решение трибунала «может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения, но по очень ограниченному кругу оснований».



Ферросплавный завод в Таш-Кумыре должны были построить согласно заключенному в 2007 году межправительственному меморандуму на бизнес-форуме «Кыргызстан — Казахстан». Однако проект не удалось воплотить в жизнь и по новой построить проект власти взялись уже в 2010-е годы при президентстве Алмазбека Атамбаева.

С казахстанской стороны ответственным за реализацию проекта было Республиканское госпредприятие «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» при Министерстве индустрии и новых технологий (оно же разрабатывает проектно-сметную документацию), с кыргызской стороны — ОсОО «Авиньен». Финансировал проект южнокорейская компания Posco.



Как писало издание 24.kg, проектная мощность завода должна была составить 200 тысяч тонн в год. Проект предполагалось реализовать в три этапа. На первом (2014–2015 годы) планировалось установить одну печь производительностью 50 тысяч тонн ферросплавов в год с последующим наращиванием мощностей до 2017-го и установкой трех печей по 25,5 МВА общей производительностью до 200 тысяч тонн сплава в год.

Однако дату запуска ферросплавного завода постоянно переносили. Его планировали открыть в 2013-м, потом в 2015-м. Вскоре инвестор заморозил финансирование.