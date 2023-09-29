Департамент пробаций ответил на заявление депутата Жанара Акаева о том, что «с начала 2022 года под пробацию было отпущено 88 осужденных за изнасилование несовершеннолетних».



По их данным, на учете органов пробации сейчас нет осужденных по статье «Изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет» (часть 4 статьи 154 УК КР).

В Департаменте напомнили, что согласно Уголовному кодексу изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет, наказывается лишением свободы сроком на пятнадцать лет либо пожизненным лишением свободы, «соответственно такое преступление считается особо тяжким и к совершеннолетнему лицу, совершившему такое преступление пробационный надзор не может быть применен».

«При этом отмечаем, что с 1 января 2022 года по 1 сентября 2023 года в органы пробации поступили судебные акты о применении пробационного надзора в отношении 88 лиц, которые были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьёй “Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями “Изнасилование”, “Насильственные действия сексуального характера” и “Понуждение к действиям сексуального характера” УК КР)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Департаменте пробации заявили, что при поступлении поручения суда о составлении пробационного доклада в отношении лиц, обвиняемых по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», как правило, выносят отрицательное заключение о применении пробационного надзора.

«В то же время следует отметить, что при решении вопроса о возможности освобождения от наказания с применением пробации, пробационный доклад носит для суда рекомендательный характер», — добавили в Департаменте.

На заседании парламента 28 сентября депутат Жанар Акаев заявил, что суды отпустили под пробацию 88 человек, которые обвинялись в изнасиловании и действиях сексуального характера с детьми до 16 лет. Нардеп ссылался на данные, которые ему предоставили в Верховном суде и Департаменте пробации. При этом по его словам, имеются факты, когда из числа освобожденных под пробацию некоторые осужденные вновь совершали насилие.



На заседании Акаев призвал коллег незамедлительно принять закон, ужесточающий наказание за подобные преступления. По его мнению, возможность применения пробационного надзора судьи используют как лазейку.

С такой инициативой депутат выступил после того, как 27 сентября Чуйский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы по факту изнасилования мужчину, которого в апреле суд первой инстанции отпустил под пробацию. В сентябре его задержали по подозрению в истязании бывшей супруги — он отрезал ей нос и уши.

Закон «О пробации» в Кыргызстане вступил в силу с 1 января 2019 года. Пробационный надзор — это ограничение прав и свобод осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.