Президент Садыр Жапаров призвал немецкие деловые круги рассматривать Кыргызстан как «надежного делового партнера». Об этом президент сказал 29 сентября на встрече президентов стран Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики и представителями ведущих немецких компаний.

На встрече Жапаров рассказал, что Кыргызстан обладает «значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, в частности огромными ресурсами пресной воды, содержащимися в обширных ледниках, реках и озерах». Так, в Кыргызстане имеется свыше 3,5 тысяч водотоков различной протяженности. В том числе – 30 крупных рек, где формируется свыше 40% водных ресурсов всего региона.

Также глава государства сказал, что «настало время для введения упрощенных визовых процедур и для граждан Кыргызстана».

«Рассчитываем, что Германия будет способствовать началу этого процесса. Необходимо создать условия упрощенного передвижения не только товаров, капитала, услуг, но и человеческих ресурсов между странами. Также нам необходимо стимулировать и поддерживать наши авиакомпании в открытии и расширении регулярных прямых авиасообщений между странами. Призываю германские деловые круги рассматривать Кыргызскую Республику как надежного делового партнера», — отметил Жапаров, обратив внимание на права и безопасность иностранных инвесторов, которые взяты под его особый контроль.

Кроме того, президент Кыргызстана отметил, что республика приветствует и всецело поддерживает новый формат сотрудничества «Центральная Азия – Германия».

«Это первый в своем роде механизм диалога и тесного взаимодействия с государством-членом и локомотивом экономики Европейского Союза – Германией. Мы считаем, что обозначенный формат должен стать эффективным и надежным проводником сотрудничества во всех сферах и придать дополнительный импульс развитию нашим странам», — заключил глава государства.

До этого на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Жапаров заявил, что «на фоне глобальных геополитических потрясений интерес международного сообщества к Центральной Азии значительно возрос».

«Сегодня Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с устойчивым экономическим ростом и новыми возможностями для развития. Он богат множеством видов полезных ископаемых, водными ресурсами и разнообразными источниками энергии. Все это предоставляет хорошую возможность для содержательного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, не ограничиваясь принятием политических деклараций», — сказал он.



Он отметил, что сейчас ведется активное сотрудничество в региональном формате с Россией, Китаем, Индией, странами Персидского залива.

По его словам, объем германских инвестиций в экономику Кыргызстана растет, но «двусторонний потенциал пока еще не используется в полной мере».

«Кыргызская сторона рассчитывает на более активное присутствие германских предпринимателей в экономике страны», — подчеркнул Жапаров.

29 сентября в Берлине начался саммит «ФРГ – Центральная Азия». Подобный саммит проводится впервые. Ранее в формате «5+1» с главами стран Центральной Азии встречался президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.