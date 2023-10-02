Активиста Мелиса Аспекова Первомайский районный суд Бишкека водворил в СИЗО-1 столицы до 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд вынес 29 сентября.

О задержании Аспекова сообщили сразу несколько СМИ 29 сентября. По информации издания AKIpress, активиста задержали в качестве подозреваемого по статье «Подготовка к массовым беспорядкам».

Дело Аспекова

Активист Мелис Аспеков был сторонником президента Садыра Жапарова. Его задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым якобы угрожал проверками со стороны Финполиции и митингами против руководства «Кыргыз темир жолу».

12 мая 2021 в Фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем утверждалось, что в течение трех месяцев его якобы пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали дать ложные показания против бывшего главы Финпола Сыймыка Жапыкеева. Но в ГКНБ информацию о пытках опровергли.

24 мая 2021 ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, он обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника. Что с этим делом сейчас неизвестно.

9 августа 2021 года у Мелиса Аспекова случился инфаркт. Он был госпитализирован из следственного изолятора в больницу и перенес операцию на сердце. После он был переведен в СИЗО-1 Бишкека.

30 мая 2023 года Аспеков, приговоренный к семи годам лишения свободы по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство» был освобожден после указа президента «О помиловании осужденных».