Новость обновлена в 13:20 2 октября.

Минздрав издал приказ о проведении внеплановых проверок всех точек фастфуда на территории Бишкека. Об этом «Клоопу» сообщили в самом ведомстве.



Точки общепита проверят после массового отравления шаурмой, которую продавали в заведениях «Беш лаваш» и «Мидос», расположенных на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюнбаева.

По данным Минздрава на 2 октября, от отравления пострадали 43 человека. Из них 23, в том числе двое детей, госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, а остальные находятся на амбулаторном лечении. Отмечается, что состояние пострадавших относительно удовлетворительное.

В Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Бишкека сообщили, что точки фастфуда оштрафовали на 72 тысячи сомов и закрыли до устранения нарушений.

Это не первое массовое отравление в точках фастфуда в Бишкеке. В июне в одной из фастфудных отравились 10 человек. Госсандэпиднадзор сообщал, что сотрудники заведения не соблюдали санитарные нормы, а некоторые из них не имели медкнижки. Тогда заведение оштрафовали на 36 тысяч сомов и временно закрыли.

Одним из самых громких зафиксированных случаев массового отравления стало отравление в сети кафе «Империи пиццы». Тогда в результате отравления рыбой пострадали 318 человек. Причиной отравления во всех этих случаях стал сальмонеллез.

Читать еще: Отравление в «Империи Пиццы». Что такое сальмонелла и с чем её едят?

Как в Кыргызстане получить компенсацию, если вы отравились в кафе?