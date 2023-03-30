В школе №101 имени Кумара Момбека в Карасуйском районе Ошской области 18 шестиклассников предварительно отравились духами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

В ведомстве «Клоопу» рассказали, что один из учеников отобрал у другого духи и распылил в классе «из хулиганских побуждений». Всего в классе было 43 ученика. Большую часть из них отправили по домам, так как обследование выявило, что их состояние здоровья в норме.

Состояние 18 госпитализированных детей удовлетворительное и 13 из них выпишут сегодня. Пятеро школьников ещё два дня будут находиться под наблюдением врачей.

Сейчас назначены необходимые анализы для определения причины отравления.