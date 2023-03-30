ГУВД Бишкека при содействии омбудсмена взяло под контроль случай с изнасилованием 16-летней девочки. Об этом 29 марта «Клоопу» сообщили в Институте омбудсмена.

В августе 2022 года 43-летняя жительница одной из новостроек близ Бишкека обратилась в институт омбудсмена и районную милицию с заявлением. Она сообщила, что в 2020 году ее 16-летнюю дочь изнасиловал мужчина, но о факте изнасилования семья узнала спустя два года.

Заявление зарегистрировали в УВД Первомайского района. После следствия милиция не нашла в деле «состава преступления» и следователь отказал в возбуждении уголовного дела.

Позже районная прокуратура отменила это постановление и передала дело другому следователю. Тогда было возбуждено дело по статье «Изнасилование», которое позже приостановили.

«После вмешательства института омбудсмена районная прокуратура отменила постановление следователя о приостановлении уголовного дела и передала дело ГУВД Бишкека», — сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.