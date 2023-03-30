На фото можно увидеть, как на стульях сидят полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, мэр Оша Бакытбек Жетигенов, вице-мэр Сонунбек Жунусбаев, зампредседателя Кабмина Бакыт Торобаев и другие представители власти.

Женщиной, сидящей на корточках слева, оказалась заведующая общим отделом мэрии Оша Масуда Айдарбекова.

В мэрии города «Клоопу» рассказали, что фотография была сделана во время чтения Корана 21 марта.

«Это фотография была снята в Нооруз, когда хотели открыть сумолок (открыть крышку казана с сумолоком, — прим.ред). Людей было много. Когда начали читать Коран каждый, кто находился там [ходил туда сюда], был вынужден сесть сразу и именно этот момент запечатлели. Никого не разделяли», — объяснили в муниципалитете.

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Автор: Бакай Алмаз.