В справке-обосновании к документу говорится, что задача законопроекта «обеспечение и защита прав и свобод обучающихся в образовательных организациях».

«Многие дети от дошкольного до среднего школьного возраста, проживающие в сельских и городских районах, не посещают общеобразовательную организацию или посещают ее нерегулярно. Проблемы, с которыми сталкиваются дети, которые не посещают общеобразовательную организацию вообще или пропускают занятия, отсутствуют на уроках, в настоящее время являются довольно сложными, и самим детям справиться с ними тяжело», — говорят в Минобразовании.

В ведомстве ссылаясь на Нацстатком говорят, что на начало текущего учебного года более 2,5 тысяч детей не приступили к занятиям в школах. Среди причин сложившейся ситуации: дети работают и помогают родителям, родители не отправляют детей в школы по религиозным причинам, у родителей нет документов на ребенка и недостаток внимания со стороны родственников ребенка.

А сборы в школах на закупку веников, мыломоющих средств и оплату уборки в Минобразовании называют «недопустимыми».

В ведомстве отметили, что одним из принципов госполитики в области образования является обязательность и бесплатность получения каждым гражданином начального, основного общего и среднего общего образования.