Правовая клиника «Адилет» раскритиковала действия администрации президента, которая не учла рекомендации юристов и общественности по проекту закона «О СМИ». Свое обращение к администрации они опубликовали 30 марта.

«Рабочая группа с момента ее создания провела только два заседания, при этом, ни на одной из данных встреч не было проведено постатейного обсуждения законопроекта», — подчеркнули юристы.

По их словам, это уже четвертый вариант законопроекта, и в нем отражены лишь те предложения и рекомендации, которые носят второстепенный или технический характеры.

«По неучтенным комментариям к положениям документа, которые носят дискриминационный и ограничивающий характер, администрация президента не предоставила никаких обоснований или объяснений», — говорится в обращении.

В «Адилет» считают, что такие действия администрации президента нарушают принципы и требования по нормотворческой технике.

«В соответствии с требованиями закона, регламента Кабинета министров, учет или неучет поступающих к проекту НПА в рамках общественного обсуждения предложений должен производиться с обязательным обоснованием соответствующих причин их принятия или непринятия», — заявили юристы.

Они также выделили пункт законопроекта о наделении статусом СМИ сетевых изданий и веб-сайтов и ужесточение требований в отношении этих субъектов, так как это нарушает один из основных принципов деятельности СМИ – принцип самоопределения в качестве журналистов и СМИ.

«Определения понятий “сетевое СМИ” и “веб-сайт”, указанные в проекте, дают основания полагать, что абсолютно все сетевые издания и веб-сайты приравниваются к СМИ. Еще одним подтверждением этого является то, что в документ так и не были включены какие-либо признаки и критерии отнесения тех или иных источников массовой информации к СМИ. Определение понятия “средство массовой информации” включает в себя только перечисление тех субъектов, которые в соответствии с законопроектом признаются в качестве СМИ», — пояснили в «Адилет».

Анализ юристов также показал, что документ дает «необоснованно широкие полномочия» Министерству юстиции и Генпрокуратуре, которые смогут регулировать и вмешиваться в работу СМИ.

«Основанием для прекращения судом деятельности СМИ являются неоднократные в течение 20 месяцев нарушения редакцией требований настоящего закона. При этом, в документе не содержится каких-либо упоминаний о предупреждениях со стороны указанных госорганов, порядке и основаниях для таких предупреждений, о возможности и сроках устранения нарушений со стороны СМИ, а также о праве на обжалование. И все обозначенные недоработки и пробелы еще раз свидетельствуют о несоответствующем качестве документа и о поспешности его принятия», — считают они.

Юристы также отметили еще одну инициативу, которая противоречит международным стандартам — возможность создания (учреждения) СМИ на территории Кыргызстана будут иметь только граждане страны. По их словам, это нарушает принципы на свободу убеждений и на свободное выражение мнения, которые гарантирует Конституция.

«Ограничения и требования [законопроекта] несут в себе реальные риски и угрозы для фундаментальных прав и свобод человека, которые имеют первостепенную значимость в любом современном демократическом государстве. Инициаторы законопроекта о СМИ в попытках урегулировать деятельность и организацию СМИ в рамках правового русла, к большому сожалению, переходят все допустимые границы и, нарушая Конституцию страны и общепризнанные международные стандарты, делают практически невозможной реализацию права на свободу слова, свободу выражения мнения и печати на территории Кыргызстана», — заключили юристы.

Законопроект о СМИ

Администрация президента разработала законопроект о СМИ в сентябре 2022 года. В нем предлагается добавить норму, по которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также усложнили процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Юристы уже тогда раскритиковали документ, так как посчитали, что с его помощью хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Юристы утверждали — власти этим проектом закона хотят установить «жесткие запреты в отношении плюрализма мнений».

На фоне критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона. В нее вошли члены администрации президента, представители СМИ и независимые юристы. С тех пор было уже четыре варианта документа, но по словам юристов, он почти не менялся.