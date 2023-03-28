УВД Ленинского района Бишкека возбудило уголовное дело о развратных действиях над шестилетней девочкой со стороны отчима. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«По данному факту сообщаем, что по заявлению гражданки А.А. возбуждено уголовное дело и ведется расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – сообщили в милиции.

Подозреваемый все еще находится на свободе.

Адвокатка Индира Саутова сообщила «Клоопу», что девочку изнасиловали в декабре 2021 года. По её словам, милиция возбудила дело по статье о развратных действиях, а не по статье об изнасиловании, опираясь на медзаключение о том, что девственная плева девочки не была нарушена. Саутова говорит, что ставит под сомнение результаты этой экспертизы.

«Но для начала хотя бы дело возбудили», – сказала адвокатка.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, максимальный срок по статье о развратных действиях составляет 10 лет колонии, когда как по статье об изнасиловании малолетней можно получить от 15 лет до пожизненного.

Ранее Саутова пожаловалась на то, что милиция отказалась возбуждать дело об изнасиловании шестилетней девочки отчимом. По ее словам, следствие настаивало, что девочка все придумала из-за выявленного слабоумия. Но Саутова говорит, что слабоумие пострадавшей не является доказательством ее лжи, а наоборот, должно считаться отягчающим обстоятельством.

Также она добавила, что подозреваемого мужчину задерживали, но почти сразу отпустили после того, как тот сказал, что «что не совершал этого».

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: