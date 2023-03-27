Адвокатка Индира Саутова заявила, что милиция Бишкека отказалась возбуждать уголовное дело об изнасиловании шестилетней девочки.

По ее словам, отчим изнасиловал девочку в декабре 2021 года, когда ее мама находилась в больнице. О случившемся мать девочки узнали спустя почти год и обратилась в правоохранительные органы. Саутова рассказывает, что заявление зарегистрировали, назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, но в возбуждении уголовного дела отказали.

По словам Саутовой, следствие настаивает, что девочка все придумала из-за небольшого слабоумия.

«Даже если у девочки есть слабоумие, мы как юристы, как эксперты, понимаем, что это не является смягчающим фактором или доказательство, что девочка соврала. Наоборот, это является для следствия отягчающим фактором, что ребенок в таком состоянии был подвергнут насилию», – сказала юристкка.

Она сообщила, что милиционеры задержали подозреваемого, но сразу отпустили после того, как он сказал, «что не совершал этого». Саутова предполагает, что для следователей дело бесперспективное, так как прошел уже год и они считают, что девочка все придумала.

Адвокатка намерена обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Она рассказывает, что родители, чьи дети подверглись насилию, вынуждены обращаться в СМИ, чтобы придать делу общественный резонанс.

«К сожалению, только после общественного резонанса и общественного интереса к делу органы начинают шевелиться. Я хочу обратиться к нашим компетентным госорганам в лице Генпрокуратуры, городской и районной прокуратуры в связи с тем, что есть большие пробелы в следствии. Человек сейчас на свободе. Он уверен, что останется безнаказанным. Матери девочки мужчина сказал, что у него есть связи и ничего она не сделает. Нет гарантии, что человек, совершивший такие действия и ушедший от ответственности, не повторит того же с другими детьми», – заключила Саутова.

В пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека «Клоопу» сообщили, что в рамках доследственной проверки назначена экспертиза.

«Решается вопрос о назначении комплексной судебной психолого- психиатрической экспертизы, о результатах которой сообщим дополнительно», – сказали в милиции.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: