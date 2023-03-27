Бишкекская кавер-группа Kairos вышла в суперфинал российского шоу «Битва каверов» и выиграла полмиллиона рублей. Премьера шоу состоялась 24 марта на телеканале СТС.

Во время первого тура музыканты исполнили кавер на песню Артура Пирожкова «Зацепила меня» в стиле американского рэпера Эминема. За них отдали голоса большинство судей.

На втором этапе Kairos спели «Потеряли пацана» Танира и Тёмчи в стиле Джеймса Брауна, а в финале музыканты исполнили «Младшего лейтенанта» Ирины Аллегровой в стиле певца Miyagi и получили большинство зрительских голосов.

Таким образом музыканты стали победителями выпуска, выиграв 500 тысяч рублей и получили возможность участвовать в суперфинале шоу с главным призом в 5 млн рублей.

«Битва каверов» — вокальное шоу на российском телеканале СТС. В нем участвуют 40 музыкальных коллективов из разных городов России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.