Экс-вице-мэра Бишкека и бывшего главу «Тазалык» Рыспека Сарпашова отпустили под домашний арест. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда столицы.

По данным суда, Сарпашова отправили под домашний арест до 9 апреля 2023 года. Суд вынес такое решение 24 марта по ходатайству следователя ГКНБ, так как Сарпашов возместил государству ущерб в размере 5 млн 167 тысяч сомов.

ГКНБ задержал Сарпашова 23 марта по факту коррупции, присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.

В Госкомитете тогда сообщали, что Сарпашов будучи директором «Тазалык» в 2017-2018 годы в целях личного обогащения, вступив в сговор с отдельными работниками предприятия, злоупотребляя должностным положением, необоснованно списал автозапчасти и топливо на нерабочую и разукомплектованную спецтехнику.

По версии следствия, фактически запчасти и топливо продали, а полученные деньги присвоили. В ГКНБ сообщили, что по уголовному делу провели экспертизу, которая заключила, что бюджету «Тазалыка» причинён ущерб на сумму более 5 млн сомов.