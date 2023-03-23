Госкомитет нацбезопасности задержал экс-вице-мэра Бишкека и бывшего главу «Тазалык» Рыспека Сарпашова. Об этом сообщили 23 марта в ГКНБ.

Дело в отношении Сарпашова завели по факту коррупции, присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.

«С. Р. будучи директором МП “Тазалык” в 2017-2018 годы в целях личного обогащения, вступив в предварительный сговор с отдельными работниками предприятия, злоупотребляя должностным положением, необоснованно списал автозапчасти и ГСМ на нерабочую и разукомплектованную спецтехнику (мусоровозы, самосвалы, грузовые транспортные средства)», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что фактически запчасти и топливо продали, а полученные деньги присвоили. ГКНБ сообщил, что по уголовному делу провели экспертизу, которая заключила, что бюджету МП «Тазалык» причинён ущерб на сумму более 5 млн сомов.

«В результате подобных действий, как следствие наступила катастрофическая нехватка спецтехники и ГСМ, что спровоцировало ненадлежащую работу соответствующих муниципальных служб, ответственных за уборку мусора», — сообщили в Госкомитете.

Сарпашова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Рыспек Сарпашов занимал пост главы «Тазалык» в разные годы, с начала с 2010 по 2012, затем с 2014 по 2018. С августа 2018 по октябрь 2019 года он работал вице-мэром столицы и затем снова вернулся в «Тазалык», где проработал до 2021 года.