Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявил, что жители Баткенской области довольны качеством построенных для них домов. Написал Орунбеков это в под постом правозащитницы Гульгакы Мамасалиевой, раскритиковавшей качество домов.

Чиновник вопрошает, почему активисты не ищут хорошего в том, что сделается в Кыргызстане и заявил, что есть предел для пустой болтовни и негатива.

«Можете ли вы давать оценку качеству домов? Хозяева домов довольны качеством и говорят, что раньше их стены были построены из глины, а теперь возведены из кирпича и бетона. Есть же предел болтовне и созданию негатива», — написал Орунбеков.

Ранее Мамасалиева написала, что Орунбеков называет сотрудников неправительственных организаций лжецами, когда они указывают на плохое качество построенные домов для баткенцев.

Вооруженный конфликт на границе

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года погибли 63 кыргызстанца, а сотни домов были разрушены.

Материальный ущерб Кыргызстана из-за столкновений оценивается в 3 млрд 130 млн сомов. Власти обещали восстановить местным жителям дома, а вместо разрушенных построить новые, обещая закончить до прихода зимы. Но сроки завершения работ несколько раз переносили. В последний раз глава Кабмина Акылбек Жапаров обещал достроить все оставшиеся дома в течение марта.

Несмотря на это строители жалуются на то, что им месяцами не выплачивают зарплаты, а местные жители жалуются на качество построенных домов.