Первомайский райсуд Бишкека 22 марта продлил срок нахождения блогера Ырыса Жекшеналиева под домашним арестом до 25 мая. По словам его адвоката Нурбека Садыкова, меру пресечения блогеру продлили по прошению прокурора.

Ырыс Жекшеналиев в зале суда. Фото: Александр Александров / “Клооп” Ырыс Жекшеналиев и адвокаты в зале суда. Фото: Александр Александров/ “Клооп” Адвокаты Ырыса Жекшеналиева в зале суда. Фото: Александр Александров/ “Клооп” Ырыс Жекшеналиев. Фото: Александр Александров/ “Клооп”

«Каждые два месяца суд должен решать продлевать, изменять ли меру пресечения обвиняемому. На сегодня, на 25 марта, истекает срок меры пресечения. Прокурор внесла ходатайство о том, чтобы продлить меру пресечения и срок рассмотрения данного судебного разбирательства», — сказал адвокат в интервью «Клоопу».

Он добавил, что прения сторон суд назначил на 3 апреля.

Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. Сегизбаев в этом обращении заявлял, что нужно сохранить месторождение Жетим-Тоо в Нарынской области для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД – полностью прекратить уголовное дело в его отношении.