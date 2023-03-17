Баткенцы, пострадавшие во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице в 2022 году, рассказали «Клоопу», что из-за невыплаты компанией зарплат рабочим, строительные работы по восстановлению разрушенных домов приостановлены.

В Баткенской областной администрации 16 марта «Клоопу» сообщили, что полпред президента в области Абдикарим Алимбаев встретился с жителями айыльного округа Ак-Сай и поручил управлению строительства решить вопрос с восстановлением домов.

Главный прораб «Аманат Курулуш Инвест» Кудайназар Жолматов, который в ответе за восстановление и строительство домов в Баткене, пообещал, что зарплаты строителям выплатят.

«Из-за сильных переживаний, муж стал инвалидом»

Дом 70-летней жительницы села Капчыгай Ак-Сайского айыльного округа Шарипы Кудайбердиевой и дома ее четырех сыновей были полностью сожжены во время вооруженного конфликта.

По ее словам, три дома ее сыновей уже построили и сдали в эксплуатацию, а строительство домов женщины и ее четвертого сына приостановлено уже два месяца. Причина — ответственная за строительство компания «Доор» «два месяца не выплачивает зарплаты рабочим».

«Подрядчики не заплатили строителям и пропали на два месяца. Они [строители] стоят на своем и говорят: “Если выплатят, будем работать”. Крышу нашего дома покрыли, фасад завершили, внутри дома установили гипсокартон, но окна, двери не установили и ванную не завершили — все стоит. В общем все работы внутри дома не завершены. В селе Капчыгай больше 20 домов в руках фирмы “Доор”. Все они в таком состоянии», — говорит Кудайбердиева.

Она рассказала, что с мужем, сыном и беременной невесткой живут в городе Баткен. Семье приходится снимать дом в аренду.

«Мужу почти 80 лет, из-за сильных переживаний получил инсульт. Вот это было самым тяжелым для меня. До этого сидели и терпеливо ждали. Сама я мать-героиня, у меня девять детей. Если бы завершили строить наши дома и выплатили все расходы, у меня не было бы претензий», — сказала она.

Кудайбердиева добавила, что 15 марта жители села пожаловались полпреду президента в области Абдикариму Алимбаеву, который обещал, что «16 марта строители возобновят работу».

Машина, сгоревшая в селе Капчыгай, 21 сентября 2022 года. Фото: Бакай Алмаз / «Клооп»

«Стены неровные, качество плохое»

Еще одна жительница села Капчыгай Карамат Марданаева 16 марта побеседовала с «Клоопом». Она рассказала, что строительство ее дома тоже приостановили, так как рабочие не получили деньги и ушли, оставив все как есть.

Из-за вооруженного конфликта дом Марданаевой и дома ее двух сыновей полностью разрушены. Женщина добавила, что недовольна качеством строительства.

«Сейчас рабочих нет, [в доме] установили окна и перекрыли крышу. Строители пришли, три дня поработали и обратно ушли. Мы пошли и сказали им: “Хорошо, когда дом строят одни и те же люди, приходите”. Но они сказали, что деньги не выплачивают. Позже пришли новые строители, сказали, что нет бочки, мы и это сделали. Но проработав 2-3 дня они тоже ушли. Сейчас никого нет. Один из сыновей поехал посмотреть, вернулся и сказал, что все стены неровные, плохого качества», — поделилась жительница села Капчыгай.

Марданаева вместе со своей семьей арендуют дом в городе Баткен. Во время боевых столкновений вместе с домом сгорел ее магазин. Женщина обращалась за компенсацией в областную администрацию, но никакого ответа не последовало.

«У меня микроинсульт, есть [инвалидность] второй группы. Был магазин, но и он сгорел, мы остались в минусе на 350 тысяч сомов. Я не знаю к кому обращаться, к губернатору обратилась, но ответа не получила. [Было же хорошо], с магазина хотя бы на лекарства и уколы выходили деньги», — говорит Марданаева.

Ее односельчанин Равшанбек Зулпукаров рассказал, что качество строительства новых домов не соответствует стандартам, а из-за невыплаты денег и частой смены строителей, работа идет с опозданием.

«Все упирается в деньги, им оказывается дают только аванс. Стенами занят один строитель, красит другой, штукатурит третий. Конечно, им тоже спасибо, среди них есть братья узбеки, они ведь тоже кормят детей и поэтому приходят. Деньги, которые дало государство и простой народ уже закончились, людям тяжело сейчас. Главное, нужно выплатить компенсации хотя бы», — говорит Зулпукаров.

Житель села Паскы-Арык Самаркандекского айыльного округа Улукбек Балтабаев рассказал «Клоопу», что из-за невыплаты денег строители уже месяц не приходят на объект, его дом не достроили до конца и некоторые стены, построенные зимой, уже сейчас «потихоньку рушатся».

Магазин, сгоревший в селе Капчыгай во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице. Фото: Бакай Алмаз / «Клооп»

«Строители вынуждены брать в долг продукты у местных жителей»

Юрист Ошского филиала международного центра «Интербилим» Нуркыз Жанышбекова сказала «Клоопу», что ознакомилась с процессом восстановления разрушенных домов в Баткене. Она подтвердила, что строители не получают деньги в срок, а жители говорят о плохом качестве домов.

«В Капчыгае в общем не завершена застройка 50 домов. […] Также отдельные жители пожаловались на их плохое качество, а некоторые дома не соответствуют стандартам архитектуры. Например, они говорят, что плитка в ванной должна была быть до потолка, но строители сделали до середины стен. Септик вырыли близко к дому, даже не оставили расстояние в 15 метров», — сказала Жанышбекова.

Она отметила, что сейчас одна из главных проблем строителей — продукты. По ее словам, рабочие «вынуждены брать в долг продукты».

«По словам одного жителя, долг строителей только за мясо вырос до 70 тысяч сомов. [Строитель] относится к компании “Доор”. Также жители спрашивают о том, когда получат компенсации, они говорят, что начались весенне-полевые работы. Они даже с трудом платят за аренду жилья», — говорит Жанышбекова.

Один из строящихся домов в селе Капчыгай. Фото: «Т-Медиа»

Что говорит местная власть?

Пресс-секретарь полпреда президента в Баткенской области Кундуз Жоробекова сообщила, что 15 марта глава области Абдикарим Алимбаев встретился с жителями айыльного округа Ак-Сай и дал поручение управлению строительства решить все вопросы с восстановлением разрушенных домов.

«Клооп» попытался связаться с главой регионального управления капитального строительства Дүйшобеком Жалиловым, но ответа не получил.

Главный прораб, ответственной за строительство домов строительной компании «Аманат Курулуш Инвест» Кудайназар Жолматов 15 марта, давая комментарий телеканалу «Т-Медиа» сказал, что будет проведено расследование по компании «Доор».

«Найдем компанию и поведем их [на место строительства] и всем ребятам [строителям] выплатим заработанные деньги», — сказал Жолматов.

22 сентября 2022 года президент Садыр Жапаров поручил в кратчайшие сроки до наступления холодов восстановить поврежденные дома баткенцев, а на месте разрушенных построить новые.

Однако сами баткенцы жалуются, что власти до сих пор не восстановили их дома. Критиковали медленное восстановление и в парламенте, указывая, что необходимо проверить деятельность компании «Аманат Курулуш Инвест».