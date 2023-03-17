Британский журнал The Economist составил список «друзей России», в который поместил геополитических союзников РФ. Всего в списке 12 стран, в том числе и Кыргызстан, который занял третье место в этом рейтинге.

В журнале отметили, что список составлялся на основе 11 различных показателей в дипломатической, военной, энергетической и экономической областях. Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, занял третью строчку в этом списке, как страна, связанная с Россией «политикой, историей и географией».

Следом идут Таджикистан и Казахстан, которые также состоят в этих организациях. Узбекистан разделил 10 место с Никарагуа и Индией. Журналисты издания отметили, что ни одна из стран Центральной Азии не оказала военной поддержки России во вторжении в Украину.

Традиционно считается, что Центральная Азия находится под влиянием России, а в некоторых сферах страны региона сильно зависимы от нее. Страны тесно сотрудничают с Россией в ключевых отраслях и ведут активную торговлю, а в самой РФ трудятся мигранты из Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана.

Полномасштабное вторжении России в Украину сильно отразилось на странах Центральной Азии. В первую очередь, пострадала экономика государств региона из-за введенных западными странами беспрецедентных санкций в отношении России.

Ни одна из стран Центральной Азии не поддержала вторжение России в Украину, но и не осудила действия этой страны.

Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.