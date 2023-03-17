В Бишкеке 17 марта в парке имени Горького прошёл митинг родственников и сторонников задержанных по Кемпир-Абадскому делу. На митинге собралось около 200 человек, которые требовали, чтобы власти освободили арестованных по Кемпир-Абаду, прекратили давление на свободу слова и сняли ограничения на проведение мирных собраний.

Как это было?

По решению суда, в Бишкеке можно митинговать только в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова. Поэтому митинг под лозунгом «За свободу и справедливость» прошёл именно там.

Родственники политузников держали плакаты: «Свободу политзаключённым», «Эки дос, эсиңе кел (Два друга, одумайтесь уже)», «Мекенди сүйүү бул кылмыш эмес (Любовь к родине — не преступление)» и другие.

Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп”

Ещё фотографии с митинга:

Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп”

На митинг пришли сыновья задержанных экс-депутата Бектура Асанова и активиста Таалайбека Мадеминова. Сейчас мужчины находятся в СИЗО-1 Бишкека — суд продлил им меру пресечения до 20 апреля.

Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп”

В интервью «Клоопу» один из участников митинга рассказал, что пришёл поддержать собравшихся родственников задержанных, но не стал ничего писать на своём плакате — потому что могут возникнуть проблемы. Он отказался называть своё имя, однако упомянул, что работает на госслужбе.

«Я не вижу демократии в стране. Выражаешь своё мнение и у тебя начинаются проблемы. В связи с этим я вышел с пустым плакатом», — сказал он.

Собравшиеся зачитали имена задержанных по Кемпир-Абадскому делу под лозунги: «Боштондук! (свободу)»

Потом они прочитали молитву по погибшим во время аксыйских событий.

На митинге был замечен экс-министр обороны Исмаил Исаков. Массовые задержания по Кемпир-Абадскому делу он сравнил с аксыйскими событиями. По его словам, то, что происходит с задержанными — трагедия в истории Кыргызстана.

Необычную инсталляцию соорудили участники митинга — они принесли дерево, на ветви которого можно было повесить письма для политузников или требования к представителям власти.

Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп” Фото: Жакшылык Сапарбаев/ “Клооп”

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта стало известно, что Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.