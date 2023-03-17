В 2002 году жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Тогда правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, в результате погибли шесть человек.

В истории независимого Кыргызстана Аксыйские события стали первым случаем, когда власть применила огонь против безоружных граждан.

Президентом Кыргызстана в то время был Аскар Акаев — пока он был у власти, вина за расстрел демонстрантов была возложена на местные власти. Спустя три года после Аксыйских событий Акаев был свергнут оппозицией и бежал в Россию. Новым главой государства стал Курманбек Бакиев, которого свергли 7 апреля 2010 года и он бежал в Беларусь. В тот день на площади столицы были убиты свыше 80 человек.

В память о погибших во время Аксыйских событий и Апрельской революции на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке установили монумент.