Ленинский районный суд Бишкека признал законным решение районного акимиата об ограничении мирных собраний с 16 января по 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, митинговать нельзя возле государственной резиденции президента, зданий мэрии Бишкека, у посольств Украины и США, а также возле филармонии имени Токтогула Сатылганова. Запрет не касается государственных или муниципальных мероприятий.

Митинговать можно в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.

В суде рассказали, что акимиат Ленинского района Бишкека обратился в суд указывая, что «анализ поступающих в акимиат данных свидетельствуют о систематическом характере проведения на территории столицы митингов, связанных с происходящим российско-украинским вооруженным конфликтом».

«В процессе митингов участниками акции высказываются провокационные лозунги, приводящие к межнациональной ненависти, а также поднимаются вопросы затрагивающие национальные интересы страны. В частности, на предстоящих митингах, согласно уведомлению от активиста блогера Илюшина Т.А. от 10 января 2023 года, где имеет место призыва горожан и различной диаспоры в поддержки Украины против военной агрессии Российской Федерации, что является неприемлемым для нашей страны», — говорится в обращении.

Кроме того, в акимиате говорят, что митинги в Ленинском районе перед зданиями мэрии и у посольств Украины и США «препятствуют жизнедеятельности города, а также безопасности граждан и гостей столицы». Также отмечается, что граждане, которые живут возле госрезиденции, «жалуются на шум и крики микрофона издающихся от митингующих и нарушения правопорядка, а также с озабоченностью и беспокойством за безопасность своих детей».

В итоге Ленинский райсуд Бишкека посчитал решение акимиата о введение запрета на митинги законным.

Ленинский район не единственный, где нельзя митинговать. Подобный запрет действует и в Первомайском районе столицы с марта 2022 года. Запрет ввели после того, как у здания посольства России состоялось несколько акций — как в поддержку Украины, так и в поддержку России, вторгшейся на территорию другой страны. Согласно последнему решению суда, запрет действует до 31 марта.

Проводить мирные собрания нельзя возле посольства России, на площади Ала-Тоо, возле бульвара Эркиндик, парка Панфилова, зданий Жогорку Кенеша, администрации президента, Верховного суда и ГКНБ.

Согласно решению суда, это ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Горького.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсменка Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это противоречит Конституции и принятым международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.

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