Милиция начала доследственную проверку по факту смерти семилетней девочки в больнице Жайылского района. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе милиции Чуйской области.

По их данным, вечером 14 января в реанимацию больницы Жайылского района поступила семилетняя девочка с предварительным диагнозом «бронхопневмония, дыхательная недостаточность».

«Находясь в отделении реанимации, несмотря на проведенную интенсивную терапию, 15 января 2023 года в 10:05 часов девочка умерла», — сообщили в милиции.

Ранее глава жайылской больницы Айнура Имашева рассказала журналистам, что погибшая девочка поступила к ним с истощением и обезвоживанием в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, девочка весила всего 12 килограммов. Согласно нормам Минздрава, в таком возрасте девочка должна весить минимум 16-17 килограммов.

«Как врачи сообщили, отец девочки не смотрит за детьми, мать находится в России», — рассказала Имашева.

Пресс-служба Минздрава пока недоступна для комментариев.

В мэрии Кара-Балты рассказали 24.kg, что семья девочки состоит на учете управления труда и соцзащиты Жайылского района как многодетная и малоимущая. Всего в семье шесть детей.

По их информации, в декабре семья получила от мэрии 5 тысяч сомов для покупки угля и 50 килограммов муки. Родителям также предлагали взять вещи для детей, но мать семейства отказалась.