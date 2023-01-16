Лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Кадыра Досонова, известного по прозвищу Дженго, арестовали на два месяца. Его подозревают в организации убийства члена «противоборствующего» ОПГ. Об этом на пресс-конференции 16 января сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По словам Абдиева, причиной конфликта между двумя группировками стал «передел сфер влияния».

«Убитый был членом противоборствующего ОПГ […] Первую и вторую группировку мы подозреваем в перевозке и распространении наркотических средств», — сказал Абдиев.

Он добавил, что убитый Асан Нурсултан, стоял на учете МВД в качестве члена ОПГ, неоднократно судим и против него было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. По словам Абдиева, милиционеры «в ближайшее время должны были изъять у него крупную партию наркотиков».

Кроме того, замминистра рассказал о задержании других подозреваемых в убийстве. Это Эламан Коргонбай уулу, Акылбек Раимберди уулу, Нурбек Чубаков, Курсанбек Шакир уулу, Актилек Абдивали уулу. Четверо из них ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Еще один подозреваемый Ербол Асан уулу находится в розыске.

«Неправильно говорить, что криминальных группировок становится больше. У нас достаточно сил для борьбы. Сейчас мы по приказу президента [Садыра Жапарова] усилили контроль, поэтому и работы стало больше», — заключил Абдиев.

Убийство члена ОПГ

В ночь с 12 на 13 января на улице Курманжан Датки в Оше рядом с банком обнаружили тело 29-летнего мужчины. Днем 13 января в сети распространилось видео, где группа неизвестных забила до смерти человека предметами, похожими на арматуру или дубинку.

В тот же день в больницу с ножевыми ранениями доставили 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии. В милиции сказали, что пострадавший состоит на учете как член ОПГ.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и задержала криминального авторитета Кадыра Досонова по прозвищу Дженго.

Кто такой Дженго?

Кадыр Досонов известен как лидер одной из ОПГ. Ранее его уже задерживали несколько раз, но суд оправдывал Досонова и отпускал.

В июне 2022 года Кара-Суйский районный суд Ошской области прекратил уголовное дело в отношении Досонова по статье «Незаконный захват земли» и оправдал за отсутствием состава преступления по статье «Легализация преступных доходов».

30 сентября прошлого года стало известно, что Верховный суд отправил уголовное дело в отношении Досонова на новое рассмотрение, отменив приговоры предыдущих инстанций.