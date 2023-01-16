Глава «Национальной электрической сети Кыргызстана» (НЭСК) Алтынбек Рысбеков 16 января на пресс-конференции рассказал об отключениях, которые происходят в некоторых районах страны на фоне морозов.

Рысбеков сразу опроверг информацию о том, что эти отключения веерные. По его словам, такие отключения являются регулировочными.

«Наше оборудование, трансформаторы, линейные электропередачи и так далее, у всего есть технические характеристики у них есть норма загруженности. Например, трансформатор можно загрузить на 100%, если загрузить выше, то там будут проблемы. С таким резким похолоданием идут такие мероприятия», — пояснил глава НЭСК.

Рысбеков пояснил, что НЭСК может загружать свое оборудование до 100%, но с увеличением потребления электроэнергии «без регулировочных мероприятий мы не можем обойтись».

«Тут нет никаких веерных отключений — цель только сохранить оборудование от загруженности. Во избежания проблем мы ведем регулировочные мероприятия. По стране работают 240 аварийных бригады. Если где-то есть отключения оперативно устраняем дефекты», — добавил он.

Ранее 13 января в НЭСК уже предупреждали граждан, что в ближайшие дни возможно будут отключать электричество, чтобы сберечь оборудования от перегревов и выхода из строя

Граждан призвали не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии. Кроме этого, энергетики предупредили, что кыргызстанцы несут ответственность за стабильную подачу электричества по всей стране.