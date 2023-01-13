В Кыргызстане в ближайшие дни возможно будут отключать электричество, чтобы сберечь оборудования от перегревов и выхода из строя. Об этом сообщила «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Граждан вновь призывают не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии. Кроме этого, энергетики предупредили, что кыргызстанцы несут ответственность за стабильную подачу электричества по всей стране.

«От экономного отношения к потреблению электроэнергии в эти холодные дни, зависит исправность состояния всей системы энергоснабжения республики», — сообщили в НЭСК.

Ранее Нацэнергохолдинг сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане зафиксировали самое рекордное потребление электроэнергии — 73,852 млн. кВт/час. Предыдущий рекорд зимнего потребления электроэнергии был зафиксирован 6 января 2021 года — тоже 73 млн кВт.ч.

Сейчас кыргызстанцев переживают аномальные холода, из-за чего возросло потребление электричества по всей стране. Кроме этого, МЧС предупреждало, что аномальный холод затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.

Ночью с 12 на 13 января в некоторых районах Бишкека произошло отключение электроэнергии. В пресс-службе Бишкекского предприятия электрических сетей пояснили, что случилось это из-за того, что сработала противоаварийная автоматика во время резкого увеличения потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок.

11 января замглавы Кабмина Бакыт Торобаев заверял кыргызстанцев, что все службы готовы к морозам в стране. Он говорил, что власти взяли на контроль вопрос по бесперебойной подаче электроэнергии и по всей стране нет никаких аварийных ситуаций.