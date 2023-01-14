В селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области 13 января сгорел детский дом — пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По их информации, возгорание тушили два пожарных расчета и оперативно-дежурная служба МЧС. К 20:13 пожар был локализован, а в 23:08 — полностью ликвидирован.

«Все воспитанников и сотрудников учреждения эвакуировали. Пострадавших нет», — сообщили спасатели.

В результате пожара полностью сгорела крыша двухэтажного здания площадью 320 квадратных метров, а также сгорели вещи домашнего обихода на втором этаже.

Причины пожара выясняются.