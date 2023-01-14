Мисс Кыргызстан Алтынай Ботоярова на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» выступила против насилия в отношении женщин.

«Люди, творящие насилие, — жестокие, бесчеловечные, закомплексованные особи. Ведь нормальный, адекватный человек никогда не поднимет руку на слабого и беззащитного ребенка, на мать своих детей или просто на женщину. […] Ежегодно, ежедневно, ежесекундно совершается насилие по всей Земле, в каждом городе. Люди, не задумываясь, направляют дула автоматов на родителей, братьев, детей… А ведь все начинается с малого», — написала мисс Кыргызстан.

Кроме того, на конкурсе во время демонстрации национальных костюмов ведущие перепутали Кыргызстан с Казахстаном.

Позже на официальной странице организаторы принесли извинения Кыргызстану, пообещав «стать лучше».

С 12 по 14 января в Новом Орлеане (США) проходит 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». В нем участвуют представительницы 86 стран. Корону получила конкурсантка из США Оливия Калпо.

Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index), Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Такие преступления принято называть «фемицидом» — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International отмечала, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер».

В МВД сообщали, что за 2021 год в республике зарегистрировали более 10 тысяч случаев домашнего насилия.