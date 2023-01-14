Милиционера, который пьяный справил нужду в общественной месте, уволили за «подрыв авторитета» и нарушение этики правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Им оказался старший лейтенант милиции, инспектор-кинолог при Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Максат Нурбек уулу.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, как милиционер справляет нужду возле магазина «Береке» в Бишкеке.

«По факту распространившегося в социальных сетях “мелкого хулиганства” в состоянии алкогольного опьянения сотрудника милиции в форменной одежде возле магазина “Береке” Служба внутренних дел МВД провела служебное расследование, на основании которого издан приказ об увольнении данного сотрудника из рядов ОВД», — сообщили в милиции.

Кроме того, за отсутствием должного контроля за подчиненными начальника Кинологического центра СБНОН МВД Кубанычбека Купешова освободили от должности. Также дисциплинарное взыскание получил замначальника СБНОН.

В МВД заявили, что в ведомстве продолжается работа над «очищением рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб».

Особое внимание правоохранители обещают уделить фактам укрытия преступлений от учета, вымогательства, взяток, грубости и формального отношения к рассмотрению жалоб граждан.