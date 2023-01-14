Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон заявили, что описано 625 километров или 63% кыргызско-таджикской границы. Об этом главы государств сказали 14 января во время телефонного разговора.

Жапаров и Рахмон подчеркнули необходимость решения всех имеющихся вопросов «исключительно политико-дипломатическими путями» и заявили об активизации переговоров по делимитации и демаркации госграницы.

Кроме того, главы двух государств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Стороны отметили, что развитие кыргызско-таджикских отношений способствует поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии.

Столкновения в Баткене

На кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября произошли полномасштабные вооруженные столкновения. Бои велись по периметру всей государственной границы.

В результате вооруженных столкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. При этом 12 человек из 63 погибли в результате ДТП. Всего пострадали 206 человек, из них 145 военнослужащих.

По официальным данным таджикского МИД, с их стороны погиб 41 человек и еще 20 пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

Обе стороны обвиняли друг друга в спланированной военной агрессии.

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