Компания China National Heavy Machinery Corporation построит малую ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.

Мощность новой станции составит 21 Мвт.

Меморандум о сотрудничестве между правительством Кыргызстана и китайской компанией подписан 13 января. В подписании документа приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, министр экономики Данияр Амангельдиев, глава финансово-кредитного фонда Минфина Жусубали Торамаматов и вице-президент китайской компании Жэнг Хенсонг.

Ибраев подчеркнул, что подписанные документы являются одним из основных шагов для преодоления энергетического дефицита в стране.

Энергодефицит

Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, не первый год сталкивается с проблемой нехватки электричества. Потребление населения растет, а мощности электростанций нет. Из-за перегрузки энергосистем происходят отключения.

Но власти пытаются решить проблему и инициируют проекты о строительстве новых ГЭС. Например, в январе 2023 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1». Эта электростанция должна стать крупнейшей и вырабатывать больше электричества, чем Токтогульская ГЭС. По проекту у нее будет плотина высотой 256 метров.

Президент Садыр Жапаров обещал, что «Камбар-Ата-1» заработает в ближайшие три-пять лет, хотя построить эту станцию власти Кыргызстана пытались больше 10 лет.

Кроме того, Жапаров говорил, что сейчас в стране строятся около 50 малых и средних ГЭС.