Перед началом строительства президент Садыр Жапаров говорил, что Кыргызстан будет возводить новую ГЭС совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Также он пообещал, что «Камбар-Ата-1» заработает в ближайшие три-пять лет. Построить эту станцию власти Кыргызстана пытались больше 10 лет.

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии».