Министры энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали Дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1». Об этом 6 января сообщили в пресс-службе Минэнерго Кыргызстана.
Отмечается, что предполагаемая дата ввода в эксплуатацию ГЭС будет определена после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО).
Министр энергетики Кыргызстана Талантбек Ибраев заявил, что строительство ГЭС позволит Бишкеку решить проблему нехватки электричества и даже экспортировать его.
В Минэнерго Казахстана отметили, что станция позволит обеспечить электроэнергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
8 июня 2022 года состоялась церемония начала строительства Камбаратинской ГЭС-1. Она должна стать крупнейшей станцией, которая будет вырабатывать больше электроэнергии, чем Токтогульская ГЭС. По проекту у нее будет плотина высотой 256 метров.
Перед началом строительства президент Садыр Жапаров говорил, что Кыргызстан будет возводить новую ГЭС совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Также он пообещал, что «Камбар-Ата-1» заработает в ближайшие три-пять лет. Построить эту станцию власти Кыргызстана пытались больше 10 лет.
В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии».