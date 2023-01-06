Аренда квартир в Казахстане подешевела на 33% по сравнению с пиком роста цен в сентябре–октябре 2022 года. Цены на аренду практически вернулись на привычный уровень. Об этом сообщила аналитическая служба сайта по недвижимости Krisha.kz.

По данным аналитиков платформы, самое большое падение стоимости произошло в регионах, а не в крупнейших городах.

«Наибольшее снижение произошло в Уральске (52%),

Петропавловске (50%), Актобе (47%). В Астане и Алматы аренда подешевела на 36 и 29%», — сообщили аналитики.

Они отметили, что по сравнению с началом сентября арендные ставки в Казахстане выше в среднем на 2%. При этом в Кокшетау, Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены оказались ниже сентябрьского уровня.

«В Алматы, Астане, Павлодаре, Уральске и других городах сохраняется разрыв в пределах 7%. Единственный город, где цена остаётся существенно выше, это Костанай (на 13.7% выше сентября)», – сообщили аналитики.

Они отметили, что в декабре 2022 года ставки снизились в среднем на 6,3%: 9% — в Алматы, Костанае, Павлодаре, 5.3% – в Астане, до 4% — в Усть-Каменогорске и Петропавловске.

Сообщается, что сейчас средняя ставка за аренду 1 кв.м. жилья в Казахстане — 3 тысячи тенге. Минимум — в Актобе (2,4 тыс.), максимум — в Алматы (5,7 тыс.)

Цены на аренду квартир в странах СНГ подскочили после появления первых сообщений о мобилизации в России. Рост арендных ставок в крупных городах Центральной Азии связывали с массовым наплывом мужчин из России, скрывающихся от войны.

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