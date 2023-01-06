Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло заявление казахстанской генпрокуратуры о причастности своих граждан к январским событиям 2022 года в Казахстане. Об этом со ссылкой на МИД РТ пишет Радио «Озоди».

В ведомстве отметили, что не получили от казахстанской стороны сведений о фактах участия граждан Таджикистана в массовых беспорядках, которые произошли в Казахстана в начале 2022 года.

В МИДе добавили, что таджикистанские дипломаты обратились в соответствующие структуры Казахстана сразу же после появления в СМИ заявления генпрокуратуры — и в результате «данные факты не нашли своего подтверждения».

Выступая в парламенте 5 января, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что граждане Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана подозреваются в участии массовых беспорядках.

МИД Кыргызстана сразу же отреагировал на эти слова — ведомство «категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане».

Внешнеполитические ведомства России и Узбекистана пока не комментировали заявление генпрокурора Казахстана.

Январские события

В начале января в Жанаозоне, расположенном на западе Казахстана, начались мирные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые перекинулись на другие регионы страны. Позднее они вылились в беспорядки и мародерство.

По официальным данным, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе два кыргызстанца — Бахтияр Базарбаев и Азис Мусаев, работавшие в Алматы.

Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.

Подверглись пыткам со стороны казахстанских силовиков и кыргызстанцы. Наибольший резонанс вызвали пытки Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Первого, джазового музыканта, пытали и заставили оговорить себя на камеру, а второму сломали рёбра и обе ноги. По факту пыток Рузахунова и Сыдыкова возбудили уголовные дела и в Кыргызстане, и в Казахстане.