Министерство иностранных дел Кыргызстана опровергло заявление генпрокурора Казахстана Берика Асылова о том, что кыргызстанцы участвовали в январских событиях 2022 года в Казахстане. Такое заявление генпрокурор сделал 5 декабря на заседании Мажилиса.

В МИД Кыргызстана отметили, что ответственность и вина кыргызстанцев не была доказана.

«Ни один кыргызстанец не участвовал ни на митингах, ни в массовых погромах, ни в мародерствах в Казахстане», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что во время расследования уголовных дел по массовым беспорядкам к уголовной ответственности с условным сроком отбывания наказания привлекли двоих кыргызстанцев.

«Они, по независящим от них обстоятельствам, были случайно вовлечены в отдельный эпизод», — сообщили в МИД.

Обвинения в участии в беспорядках и пытки кыргызстанцев

Беспорядки в Казахстане, в участии в которых подозревают кыргызстанцев, произошли в январе 2022 года.

Митинги начались из–за повышения цен на сжиженный газ и вскоре переросли в столкновения митингующих и силовиков. Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.

Подверглись пыткам со стороны казахстанских силовиков и кыргызстанцы. Наибольший резонанс вызвали пытки Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Первого, джазового музыканта, пытали и заставили оговорить себя на камеру, а второму сломали рёбра и обе ноги. По факту пыток Рузахунова и Сыдыкова возбудили уголовные дела и в Кыргызстане, и в Казахстане.

ГКНБ Кыргызстана 9 января 2022 года заявил, что кыргызстанцы не связаны с беспорядками в Алматы. Там отмечали, что задержанные кыргызстанцы, напротив, — жертвы.

В комитете подчеркнули, что негативные сведения о кыргызстанцах распространяются теми, кто заинтересован вбить клин между братскими кыргызами и казахами. По данным спецслужб, это «подготовленная информационная атака, направленная на расширение территории хаоса и беспорядков».

В ГКНБ выразили надежду на то, что «компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых заняты в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными».