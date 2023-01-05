Ленинский районный суд Бишкека 5 января отпустил под домашний арест пятерых задержанных детских врачей Городской детской клинической больницы скорой медпомощи и Наццентра охраны материнства и детства (НЦОМиД). Об этом сообщила адвокатесса Чынара Джакупбекова на своей странице в Фейсбук.

Детских врачей задержали по подозрению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Тогда глава медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова говорила о том, что причиной ареста врачей, предположительно, стала смерть трёхлетнего ребенка «высокопоставленного чиновника», но какого именно не известно.

В милиции после задержания медиков сообщили, что 13 ноября 2022 года в 7 утра ребенок поступил в Городскую детскую больницу с жалобами на боли в желудке, в 12:30 ребенка перевели в реанимацию НЦОМиД, где он и скончался.

«Когда боль в животе, врачи идут на диагностическую операцию — лапаротомию, чтобы воочию убедиться, что происходит, и сразу решить проблему. Иногда это может быть аппендицит, иногда заворот кишок, порок развития кишечника, опухоль и т. д. Просто так на операцию не берут. Но в этот раз на операцию не пошли, потому что, как рассказали медики, не было таких показаний, хотели дообследовать ребенка, а это шел перитонит и сепсис», — сказала Барыктабасова.

После задержания Ленинский райсуд отпустил одного из задержанных под домашний арест, а пятерых медиков заключил под стражу в СИЗО-1 до 10 января.

Медсообщество позже обратилось к президенту Садыру Жапарову с просьбой «не допускать того, чтобы медработников и работников здравоохранения необоснованно преследовали и отвлекали от медицинской миссии».

«Медикам прямо заявили, что “их сгноят в тюрьме” и “отберут дипломы”. По сути, кажется, что происходит расправа из чувства мщения, утолить свое горе, но не объективное разбирательство в случившемся», — говорилось в их обращении.

В Минздраве также отреагировали на задержание врачей и сообщили, что никак не могут повлиять на ситуацию, но надеются на их скорое освобождение.

«Мы соболезнуем семье умершего ребенка. Да, врачам не всегда удается оказать медицинскую помощь, но мы всегда и до последнего делаем все необходимое ради спасения жизни пациента», — говорили в ведомстве.