Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков призвал кыргызстанцев переходить на сотовый оператор «Мега» (прежнее название «Мегаком»). Такой призыв Орунбеков сделал на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, если такое случится, то в бюджет поступит больше денег, а это поможет увеличить зарплаты, пособия и пенсии.

«Наша семья пользуется услугами государственного оператора “Мега”. Я призываю и других последовать этому примеру. Прибыль от услуг пойдет в пользу государства. Если у государства пополнится бюджет, то поднимутся зарплаты, пособия и пенсии. Будет построено больше школ, дорог», — написал он.

В конце 2021 года некоторые СМИ писали, что госслужащих обязали перейти на «Мегу» с 1 января 2022 года. Однако в Кабмине тогда опровергли существование такого поручения.

Планы по продаже «Мега»

В конце ноября глава ФУГИ Мирлан Бакиров сообщил, что компания «Мега» входит в число 30 предприятий, которые государство планирует выставить на продажу в 2023 году. На сайте госзакупок уже объявили конкурс на поиск оценочной компании для «Меги». По оценкам Бакирова, сейчас компания стоит примерно 14-15 млрд сомов.

Сотовый оператор, который в 2014 году перешел в собственность государства, власти пытаются продать уже не первый год, но пока все попытки остаются безрезультатными.