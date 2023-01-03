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В Министерстве здравоохранения прокомментировали арест пятерых детских врачей по делу о смерти трёхлетнего ребенка. Сейчас, по их словам, идёт следствие и ведомство никак не может повлиять на ситуацию.

«Мы надеемся и верим, что в скором времени они будут освобождены. Мы соболезнуем семье умершего ребенка. Да, врачам не всегда удается оказать медицинскую помощь, но мы всегда и до последнего делаем все необходимое ради спасения жизни пациента», — говорится в заявлении Минздрава.

По их словам, из-за задержания врачей «среди медицинского сообщества идут разговоры, что многие хотят уволиться или бросить работу».

«Призываем всех медработников не поддаваться панике или идти на неправомерные действия. Профессия врача всегда была и будет самой гуманной и в тоже время ответственной работой, и медики всегда делают все возможное и работают ради сохранения здоровья нации», — обратились в министерстве к медикам.

В ведомстве добавили, что поручили усилить контроль за качеством предоставления медуслуг, чтобы впредь исключить любые аналогичные ситуации. Также Минздрав утверждает, что находится на связи с родственниками арестованных и оказывает им помощь.

Сегодня Наццентр по предупреждению пыток сообщил, что посетил заключённых врачей. По их словам, медики не жаловались на жестокое обращение или пытки.

«Жалобы касались того факта, что меру пресечения в виде содержания под стражей к ним применили еще 28 декабря, но с тех пор не было проведено никаких следственных мероприятий», — сообщили в Наццентре.

Ранее пресс-служба суда распространила сообщение, что решение водворить пятерых врачей в СИЗО-1 приняли 30 декабря.

Арест детских врачей

Пятерых врачей Городской детской клинической больницы скорой медпомощи и Наццентра охраны материнства и детства подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Согласно решению суда, они будут содержаться под стражей до 10 января.

Еще одного медработника суд отпустил под домашний арест.

Глава медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова заявляла о том, что причиной ареста врачей, предположительно, стала смерть ребенка «высокопоставленного чиновника».

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что речь предположительно идет о смерти внука Нурлана Жапарова, брата главы Кабинета министров Акылбека Жапарова. Сам Жапаров ситуацию пока не комментировал.

Ранее медицинское сообщество обратилось к президенту Садыру Жапарову с просьбой «не допускать того, чтобы медработников и работников здравоохранения необоснованно преследовали и отвлекали от медицинской миссии».

«Медикам прямо заявили, что “их сгноят в тюрьме” и “отберут дипломы”. По сути, кажется, что происходит расправа из чувства мщения, утолить свое горе, но не объективное разбирательство в случившемся», — говорится в обращении.